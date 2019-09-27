شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة دفاعية في ريال مدريد بعد زلزال باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

تمكن فريق ريال مدريد من اعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما تمكن من الفوز على إشبيلية و أوساسونا، بالإضافة إلى خروجه بشباك نظيفة ضد كلا الفريقين.

تألق دفاع ريال مدريد ينهي جدل حراسة المرمى

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه لأول مرة منذ فترة بعيد، لم يكن هناك جدل حول حارس مرمى ريال مدريد، حيث لم يكن لتيبوا كورتوا أو ألفونس أريولا، الكثير من القيام بفعله ضد إشبيلبية وأوساسونا، حيث استطاعات دفاعات الميرنجي حماية الثنائي من التعرض لأي تسديدة على المرمى، خلال المباراتين.

يبدو أن رجال زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، قد بدأو في بناء جدار دفاعي صلب منذ هزيمتهم الثقيلة ضد باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

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زيدان يبرز أسباب التألق الدفاعي للفريق

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد كان أكثر إحكامًا على مناطق الدفاع ضد كل من إشبيلية وأوساسونا، حيث أجبر زيدان كلًا من جاريث بيل وجيمس رودريجيز وإيدين هازارد بتقديم الأدوار الدفاعية، في ملعب رامون سانشيز بيوخوان، مع إضافات أخرى مثل فيدي فالفيردي وإيدير ميليتاو لدعم العمق الدفاعي للفريق، حيث قال زيدان بعد فوز أوساسونا: "أعتقد أننا في وضع أفضل وسنستمر في هذا الطريق، عندما لا تكون لدينا كرة، فإن الجميع مهتمون باستعادتها ، ونعرف الجودة التي لدينا على الكرة" .

ريال مدريد يواصل استعداداته للديربي ضد أتلتيكو

وعلى صعيد أخر، يواصل فريق ريال مدريد، استعداده لخوض ديربي العاصمة الإسبانية ضد جاره اللدود أتلتيكو، في المباراة التي ستقام على ملعب وانداميتروبوليتانو، غدًا السبت، في قمة الجولة السابعة من الليجا .