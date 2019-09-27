شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان لتعويض خسارة نادرة واستعادة مبابي والان مع التفاصيل
يريد باريس سان جرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل السبت على بوردو في المرحلة الثامنة حيث قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي.
وخسر فريق المدرب الالماني توماس توخل أمام رينس صفر-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه "بارك دي برانس".
قال توخل بعد خسارة الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية "كان اداء سيئا. افتقدنا لعدة لاعبين، لهذا قمنا بالعديد من التغييرات".
وكانت المرة الاولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جرمان بالتسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري.
وتابع المدرب الذي خسر فريقه أيضا امام رين في المرحلة الثانية "يجب أن أنظم توقيت مشاركة لاعبي فريقي، وأعتقد ان الفريق المتواجد على ارض الملعب كان يجب أن يقدم اداء أفضل".
وبرغم خسارته، بقي سان جرمان متصدرا بفارق الاهداف عن مفاجأة الدوري انجيه، لكن مدافعه البرازيلي ماركينيوس شدد على ضرورة السعي لرفع مستوى التحدي "سيكون تحدي هذا الموسم بالحفاظ على المستوى العالي في كل مباراة. يجب أن نلهم انفسنا للارتقاء الى هذا التحدي".
ويعول سان جرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من اصابة وانتقال وشيك الى برشلونة الاسباني، اذ سجل له هدفين متأخرين منحاه النقاط خلال الموسم الحالي.
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