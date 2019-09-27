شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يزف نبأ سارًا لـ«باريس سان جيرمان» والان مع التفاصيل

اقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من التعافي من الإصابة التي لحقت به ضد تولوز، ليكون على مشارف الجاهزية لملاقاة بوردو، في المباراة المقرر لها غدًا السبت، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي .

مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد بوردو

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن كيليان مبابي يستعد أخيرًا للعودة من جديد للمشاركة بقميص باريس سان جيرمان ضد بوردو، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت، وذلك بعدما قد تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي .

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وأشار الموقع الفرنسي، أن توماس توخيل المدير الفني الألماني لفريق باريس سان جيرمان، يبدأ شيئًا فشيئًا في استعادة قوته الضاربة، وذلك بعدما انخرط البرازيلي نيمار مع الفريق، عقب الانتهاء من إمكانية عودته لبرشلونة ، قبل أن يتعافى الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة ويصبح أقرب للمشاركة في هجوم الفريق خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد الإصابة التي تعرض لها الفريق ضد ريمس بثنائية نظيفة دون رد، وهو ما سيجبر توخيل على إشراك مبابي فور عودته .

مبابي يتوعد جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية، في وقت سابق، فإن كيليان مبابي سيقود هجوم باريس سان جيرمان ضد بوردو، بجانب كلًا من نيمار جونيور داسيلفا، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، حيث ستكون الفرصة الأولى لعودة اللاعب، قبل الخروج لمواجهة جلطة سراي التركي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا .