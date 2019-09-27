شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يزيد متاعب برشلونة والان مع التفاصيل

يخضع النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا للإدلاء بأقواله أمام المحكمة الرياضية، حول الشكوى التي رفعها اللاعب على إدارة ناديه السابق برشلونة، من أجل الحصول على باقي قيمة تجديد تعاقده، وهو ما كانت إدارة النادي الكتالوني قد رفضته نظرًا لرحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان .

أزمة جديدة بين نيمار وبرشلونة

وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه في حين أن نيمار اقترح دفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص لتسهيل عودته إلى كاتالونيا خلال الميركاتو الصيفي الماضي ، فإن هذا المبلغ يتوافق فعليًا مع باقي القسط الذي يطالب به برشلونة.

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وتابع الوقع الفرنسي، أن نيمار وبرشلونة سيخضعان صباح اليوم الجمعة، إلى المحكمة الرياضية، حيث سيتم سماع أقوال الثنائي في سياق النزاع بينهما حول مكافأة تجديد تعاقد اللاعب مع البرسا، والموقعة في أكتوبر 2016، إلا أن إدارة البلوجرانا تطالب بالحصول على الدفعة الأولى التي قام النادي بدفعها وتبلغ 14 مليون يورو، فيما يطالب نيمار بباقي قمة التجديد والتي تبلغ 26 مليون يورو .

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن قيمة 20 مليون يورو، الذي اقترح نيمار دفعها لتسهيل عودته إلى برشلونة خلال هذا الصيف، يمكن أن تحل الأزمة، حيث يمكن أن يتوافق هذا المبلغ مع باقي قيمة القسط الذي يطالب به البرازيلي، وبعبارة أخرى ، فإن الرقم قائد السليساو قد وافق على الحصول على هذه المكافأة إذا عاد إلى برشلونة ، مما سمح للكتالانيين أن يكون لديهم منطقة مالية أوسع. قبل أن يتأكد بقاء نيمار في باريس سان جيرمان وتزداد الأزمة .

برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات ضد فياريال

وكان فريق برشلونة قد نجح في العودة لنغمة الانتصارات، بعدما تمكن من الفوز على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من الليجا، ليصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة رقم 10 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن .