شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير كامب نو تتغني بـ«نجم برشلونة» والان مع التفاصيل

عاد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، من الإصابة التي لحقت به، ليشارك في المباراة الأخيرة للبلوجرانا ضد فياريال، قبل أن تهتف له جماهير كامب نو .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه كان هناك توقع باستقبال شديد اللهجة من جماهير كامب نو تجاه عثمان ديمبيلي، خصوصًا بعدما تكررت إصابة نجم برشلونة، وتعرض لتمزق في العضلة ذات الرأسين في فخذ ساقه اليسرى، قبل أن يقرر السفر وقضاء رحلة في بلده فرنسا، مفضلًا ذلك على زيارة الطبيب والخضوع للأشعات المطلوبة للوقوف على مدى إصابته، ليزداد غضب جماهير البلوجرانا على اللاعب، وهو ما دفع مواطنه لينجليه لدفاع عنه وحثه على العودة سريعًا، حيث قال : "سيتعين عليه أن يأكل الخبز الأسود" .

جماهير كامب نو تفتح صفحة جديدة مع نجم برشلونة

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وأنهت الصحيفة المقربة من البرسا، كانت أخر مرة ظهر خلالها نجم برشلونة على ملعب كامب نو، ضد ليفربول، وخصوصًا عندما فشل في تسجيل الهدف الرابع للبرسا، والذي كان سيصعب إمكانية عودة ليفربول في لقاء العودة، إلا أنه عاد وظهر من جديد بديلًا للأيقونة ليونيل ميسي، الذي خرج مصابًا ضد فياريال، قبل أن تقوم جماهير كامب نو بالتصفيق لللاعب وعدم توجيه أي صافرات استهجان أو هتافات توبيخ .

برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات ضد فياريال

وكان فريق برشلونة قد نجح في العودة لنغمة الانتصارات، بعدما تمكن من الفوز على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من الليجا، ليصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة رقم 10 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن .