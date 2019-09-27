الامارات | محمد صلاح يقبل تحدي الطفلة هنا جودة معجزة تنس الطاولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقبل تحدي الطفلة هنا جودة معجزة تنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة الأهلي المصري لتنس الطاولة، والتي قالت أمس الخميس عبر قناة "الأهلي" المصري إنها تريد مواجهة صلاح لنرى من سيفوز.

ليرد صلاح على إحدى متابعيه التي نشرت الخبر وأشارت إليه عبر حسابه على تويتر مازحًا: "طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول، وأضاف صاحب الـ27 عاما: "بس ماشي قبلت التحدي".

يُذكر أن هنا جودة (12 عاما) أصبحت حديث وسائل الإعلام بعد الإنجاز الذي حققته بالفوز على فرح عبد العزيز (27 عاما)، لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية إفريقيًا، والتتويج بلقب الجمهورية لتنس الطاولة.