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كل اللى زعلنى زعل والدتى..فرح عبد العزيز تعلق على هزيمتها أمام هنا جودة...

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جدة - عمرو شويل علقت فرح عبد العزيز لاعبة فريق تنس الطاولة بنادى الزمالك على خسارتها أمام هنا جودة ناشئة طاولة  الأهلى فى نهائى بطولة الجمهورية ، قائلة إنها  لم تضايقها على المستوى الفنى بل ما أحزنها  الهجوم و الانتقادات الذى تعرضت له .

 

وتوجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى  11 عاما بلقب بطولة الجمهورية بالفوز على فرح عبد العزيز لاعبة فريق سيدات نادى الزمالك بنتيجة 3/0 .

 

وأكدت بطلة أفريقيا  فى تصريحات أن ما أزعجها هو رد فعل الجمهور ، فهم لا يعرفون الظروف التى مرت بها ، و لا يفهمون فى اللعبة  و هاجموها دون أسباب قائلة : " الناس مش فاهمة الظروف و لا فاهمين فى اللعبة و داخلين يهاجموا و يشتموا وخلاص .

 

وقالت فرح  أن الإشادة ببطلة صيرة مثل هنا شئ جميل لكن دون تجريح فى شخصى خاصة وأن والدتى رأت هذا الهجوم و أثر عليها .

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وأوضحت لاعبة الزمالك أن والدتها تضايقت كثيرا و تعبت من الهجوم الذى تعرضت له ، حيث اتصلت بها هاتفيا تخطرها انها "متضايقة " وغاضبة من رد فعل الناس ، وقالت اللاعبة : ليه الناس تضايق ماما وزودوها فى هجومهم عليا ..كل اللى زعلنى زعل والدتى "

 

وحرصت المصنفة الثانية أفريقيا على توجيه رسالة إلى هنا جودة انه امستقبل مصر و تتوقع لها ان تكسر كل الأرقام وتشرف مصر دوليا أكثر و اكثر .

 

كما وجهت  الشكر الى عائلتها خاصة و الدتها وزوجها لمساندتها والوقوف بجانبها فى هذا الموقف

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