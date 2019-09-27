شكرا لقرائتكم كل اللى زعلنى زعل والدتى..فرح عبد العزيز تعلق على هزيمتها أمام هنا جودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت بطلة أفريقيا فى تصريحات أن ما أزعجها هو رد فعل الجمهور ، فهم لا يعرفون الظروف التى مرت بها ، و لا يفهمون فى اللعبة و هاجموها دون أسباب قائلة : " الناس مش فاهمة الظروف و لا فاهمين فى اللعبة و داخلين يهاجموا و يشتموا وخلاص .
وقالت فرح أن الإشادة ببطلة صيرة مثل هنا شئ جميل لكن دون تجريح فى شخصى خاصة وأن والدتى رأت هذا الهجوم و أثر عليها .
وحرصت المصنفة الثانية أفريقيا على توجيه رسالة إلى هنا جودة انه امستقبل مصر و تتوقع لها ان تكسر كل الأرقام وتشرف مصر دوليا أكثر و اكثر .
كما وجهت الشكر الى عائلتها خاصة و الدتها وزوجها لمساندتها والوقوف بجانبها فى هذا الموقف
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