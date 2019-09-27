شكرا لقرائتكم تعرف على تطورات إصابة نور الشربيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمر الشربيني شقيق البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، تطورات إصابة شقيقته في الركبة والتي أبعدتها عن المشاركة في بطولة سان فرانسيسكو المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية كثاني بطولة في الموسم الجديد بعد بطولة الصين وأول بطولة بلاتينية.

وقال الشربيني في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن شقيقته مازالت تنتظر استشارة طبية أخيرة من طبيبها الألماني لتحديد موقفها من المشاركة في البطولات المقبلة بعد الانسحاب من سان فرانسيسكو.

Advertisements

عمر الشربيني أكد أن نور استشارت أطباء مصريين وأكدوا أن بإمكانها المشاركة في المباريات دون خطورة، إلا أن طبيب بولندي نصحها بإجراء عملية جراحية بسيطة، ولذلك ستطير نور الشربيني إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لأخذ الاستشارة النهائية من طبيبها الألماني قبل أن تؤكد مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق 5 أكتوبر المقبل كثاني بطولة بلايتينة في الموسم وبقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

يذكر أن نور الشربيني كانت قد أجرت عملية جراحية في ركبتها قبل ثماني سنوات قبل أن تعاودها الآلام مؤخراً، حيث تؤدي البطلة المصرية تدريبات تأهيلية في الفترة الأخيرة قبل أن تتخذ القرار النهائي بالمشاركة في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تحمل نور الشربيني لقبها ستنطلق في 24 أكتوبر المقبل، حيث تستضيفها أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار تحت رعاية CIB.