تعرف على تطورات إصابة نور الشربيني...

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جدة - عمرو شويل كشف عمر الشربيني شقيق البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، تطورات إصابة شقيقته في الركبة والتي أبعدتها عن المشاركة في بطولة سان فرانسيسكو المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية كثاني بطولة في الموسم الجديد بعد بطولة الصين وأول بطولة بلاتينية.
جدير بالذكر أن بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تحمل نور الشربيني لقبها ستنطلق في 24 أكتوبر المقبل، حيث تستضيفها أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار تحت رعاية CIB.
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