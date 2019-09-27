شكرا لقرائتكم الزمالك يخاطب "كاف" بسبب أزمة موعد مباراة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مرتضي منصور إن الخطاب المرسل للكاف تم خلاله شرح تفاصيل وأسباب طلب نقل اللقاء وتأجيله حيث يتمسك مسئولي الأبيض بحضور جماهيره للمواجهة المقبلة لذلك طلب الأبيض تدخل الكاف من أجل الحصول علي موافقة الفريق السنغالي بشأن نقل المباراة إلي الإسكندرية وتأجيلها لمدة 24 ساعة حتي تحضر جماهير الفريق المباراة.
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