شكرا لقرائتكم أبوالغار يرفع "الراية البيضا" وينسحب من بطولة أمريكا للإسكواش بسبب الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
جاء انسحاب أبو الغار بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الكتف التي كان قد تعرض لها في وقت سابق، وتعد هذه البطولة الثانية التي ينسحب منها أبو الغار بسبب الاصابة بعد بطولة الصين المفتوحة التي أقيمت في انطلاق الموسم الجاري.
ويحل الكولومبي ميجيل رودريجيز مكان محل أبو الغار في جدول المسابقة وسيواجه إما الاسكتلندي جريج لوبان أو الاسترالي كاميرون بيلي في الجولة الثانية من البطولة.
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