شكرا لقرائتكم أبوالغار يرفع "الراية البيضا" وينسحب من بطولة أمريكا للإسكواش بسبب الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش عن انسحاب محمد أبو الغار المصنف السابع عالمياً لرجال الإسكواش، من بطولة أمريكا والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، كثاني بطولة بلاتينية في الموسم الجديد، حيث تصل قيمة جوائزها المادية إلى 168 ألف دولار.

جاء انسحاب أبو الغار بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الكتف التي كان قد تعرض لها في وقت سابق، وتعد هذه البطولة الثانية التي ينسحب منها أبو الغار بسبب الاصابة بعد بطولة الصين المفتوحة التي أقيمت في انطلاق الموسم الجاري.

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ويحل الكولومبي ميجيل رودريجيز مكان محل أبو الغار في جدول المسابقة وسيواجه إما الاسكتلندي جريج لوبان أو الاسترالي كاميرون بيلي في الجولة الثانية من البطولة.

تمثل هذه البطولة تواجد أبطال الاسكواش المصريين مثل علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، ومحمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً بالإضافة إلى طارق مؤمن المصنف الثالث، كما سيظهر كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع للمرة الأولى في هذه المسابقة.