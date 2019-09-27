شكرا لقرائتكم الأهلي يتوجه للاسكندرية استعداد لمواجهة بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه عقب صلاة الجمعة مباشرة فريق الأهلي إلى الإسكندرية حيث يخوض مرانه الأخير مساء اليوم على استاد برج العرب استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويختتم الاهلي مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب تدريباته إستعداداً لخوض مباراة الغد علماً بـأن لقاء الذهاب كان قد إنتهى بفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في المباراة التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

كان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.