شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتجه للأسكندرية ويتدرب ببرج العرب استعداداً لكانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الأهلي إلى الإسكندرية عقب صلاة الجمعة مباشرة حيث يخوض مرانه الأخير مساء اليوم على استاد برج العرب استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دورالـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

المعروف أن لقاء الذهاب كان قد إنتهى بفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في المباراة التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

كان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمروالسولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.