شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة طاولة الزمالك بعد الخسارة من ناشئة الأهلى: حزنت من الانتقادات أكثر من الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فرح عبد العزيز، لاعبة فريق تنس الطاولة بنادى الزمالك، أن خسارتها أمام هنا جودة ناشئة طاولة الأهلى فى نهائى بطولة الجمهورية لم تضايقها على المستوى الفنى، وما أحزنها هو الهجوم والانتقادات التى تعرضت لها .

وكانت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى التى تبلغ 11 عاما توجت بلقب بطولة الجمهورية بالفوز على فرح عبد العزيز لاعبة فريق سيدات الزمالك بنتيجة 3/0 .

وقالت بطلة أفريقيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن ما أزعجها هو رد فعل الجمهور، فهم لا يعرفون الظروف التى مرت بها، ولا يفهمون فى اللعبة وهاجموها دون أسباب، مضيفة، "الناس مش فاهمة الظروف ولا فاهمة فى اللعبة وداخلين يهاجموا ويشتموا وخلاص" .

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وأضافت فرح عبد العزيز أن الإشادة ببطلة صغيرة مثل هنا شىء جميل لكن دون تجريح فى شخصى، خاصة أن والدتى رأت هذا الهجوم وأثر عليها .

وأشارت لاعبة الزمالك إلى أن والدتها انزعجت كثيرا من الهجوم الذى تعرضت له، واتصلت بها هاتفيا تخطرها أنها غاضبة من رد فعل الناس، قائلة، "ليه الناس تضايق ماما وزودوها فى هجومهم عليا.. كل اللى زعلنى زعل والدتى ."

ووجهت المصنفة الثانية أفريقيا رسالة إلى هنا جودة بأنها مستقبل مصر وتتوقع لها أن تكسر كل الأرقام وتشرف مصر دوليا أكثر وأكثر .

واختتمت فرح حديثها بتوجيه الشكر إلى عائلتها خاصة والدتها وزوجها لمساندتها والوقوف بجانبها فى هذا الموقف