شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يطلب الانفراد بـ محمد صلاح فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إخطاره بأى أمور تتعلق بمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، سواء فنية أو إدارية وأنه من سيتعامل معه فى هذا الملف.

جاء هذا القرار من قبل حسام البدرى من أجل الاعتراف بنجومية صلاح وتسهيل مهمته فى التواجد فى معسكرات المنتخب، كما يحدث مع نجوم العالم الآخرين فى منتخبات بلادهم.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر