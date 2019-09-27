شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار ينسحب من بطولة أمريكا للاسكواش بسبب إصابة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب محمد أبو الغار المصنف السابع عالمياً لرجال الاسكواش، من بطولة أمريكا والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة بين 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، كثانى بطولة بلاتينية فى الموسم الجديد، وتصل قيمة جوائزها المادية إلى 168 ألف دولار.

جاء انسحاب أبو الغار بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الكتف التى تعرض لها فى وقت سابق، وتعد هذه البطولة الثانية التى ينسحب منها أبو الغار بسبب الإصابة بعد بطولة الصين المفتوحة التى أقيمت فى انطلاق الموسم الجارى.

ويحل الكولومبى ميجيل رودريجيز مكان أبو الغار فى جدول المسابقة، وسيواجه الأسكتلندى جريج لوبان أو الأسترالى كاميرون بيلى فى الجولة الثانية من البطولة.

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ويتواجد فى البطولة أبطال الاسكواش المصريون مثل على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، ومحمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً بالإضافة إلى طارق مؤمن المصنف الثالث، كما سيظهر كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع للمرة الأولى فى هذه المسابقة.