شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحدى أهلي بني غازي في قمة عربية على الأراضي التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الاسماعيلى نظيره أهلى بنى غازى الليبى فى الخامسة عصر اليوم الجمعة على ملعب بن جنات بالمنستير بدولة تونس، ضمن مواجهات إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحثاً عن حسم تأهل الدراويش للدور التالى للبطولة العربية.

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وتقام مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا ، وقام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم ، وطالب الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه بحسم التأهل لدور الـ 16 مبكراً بدون الدخول فى حسبة برما مشدداً على ضرورة الفوز على بطل ليبيا مجدداً لإثبات أحقية الدراويش فى استكمال مشوار البطولة .

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ومن جانبه، طالب الجزائرى رشيد بلحوت المدير الفنى لأهلى بنى غازى الليبى لاعبيه بإستعادة فرص التأهل لإرضاء طموح جماهير ناديهم التى لاتقبل غير الفوز رغم الاعتراف بصعوبة اللقاء بعد الخسارة فى موقعة الذهاب برباعية مقابل هدفين .

ويرى بلحوت أن نتيجة مباراة الذهاب ليست عادلة بسبب سيطرة فريقه على أغلب أوقات المباراة مشيراً إلى أنه عالج الاخطاء الدفاعية لفريقه وسوف يسعى لتصحيح الصورة فى مباراة الليلة .

ويعول أهلى بنى غازى على لاعبيه المحترف “كوفرى” هداف الفريق الليبى برصيد 3 أهداف، يليه عبد الله العرفى وعبد الله الشعافى وجبريل القرماوى وأبوبكر بوعقيلة برصيد هدفين لهز شباك الدراويش فى موقعة اليوم .