شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر سفر بطل السنغال لبرج العرب خلال ساعات لحسم أزمة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه من المفترض سفر فريق جينيراسيون فوت السنغالى خلال الساعات القليلة المقبلة إلى برج العرب، بعد التواصل بين الجانبين من خلال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن نقل اللقاء الذى سيجمعهما فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لتقام الأحد المقبل.

وأكد المصدر ذاته أنه يتم التواصل مع الفريق السنغالى بشأن نقل معسكر الفريق إلى برج العرب، للتأكد من حل الأزمة والتأكد من موافقة فريق جينيراسيون فوت على نقل المباراة، خاصة بعدما تمسكوا فى الساعات الماضية بإقامة اللقاء غداً فى بتروسبورت، وفقاً لما هو محدد له مسبقا قبل أن يتم التواصل مع الكاف لحل الأزمة، وهو ما ينتظر مسئولى الأبيض إنهاؤه بصورة رسمية فى الساعات الجارية.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أزمة بشأن تحديد ملعب وموعد مباراة الزمالك وبطل السنغال، فى ظل رفض مسئولى جينيراسيون فوت نقل المباراة إلى برج العرب قبل تأكيدات مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض بوجود انفراجة فى تلك الأزمة.

يذكر أن الزمالك هُزم فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد لاديوار بالسنغال.