شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة إف سى مصر وأسوان فى الدورى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة إف سى مصر مع أسوان بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بدلا من اليوم.

وأخطر مسئولو المسابقات ناديى إف سى مصر وأسوان بتأجيل اللقاء وإقامته باستاد الكلية الحربية غداً.

Advertisements

وكان إف سى مصر قد افتتح رحلته بالدورى الممتاز بالخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، كما خسر أيضاً فريق أسوان من منافسه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

من جانبه طالب عبد الناصر محمد، المدير الفنى لإف سى مصر، لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبناء الجنوب فى محاولة لإصلاح هزيمة الجولة الافتتاحية لضمان الهروب من دوامة النتائج السيئة مبكراً متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى أحمد يوسف وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا والكينى نياكيا وطه عادل والبرازيلي إيجور وعصام ثروت.

على الجانب الآخر، شدد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، على لاعبيه ضرورة العودة للتركيز واللعب بجدية رافضاً التهاون من أى لاعب لتقديم بصمة جيدة للمسابقة والابتعاد عن دوامة الخسائر فى بداية رحلة الممتاز ويتسلح ممثل الصعيد فى لقاء الليلة بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وعلى رأسها أحمد عبد الظاهر وشهاب الدين أحمد ثنائى الاهلى السابق.