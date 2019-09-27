الارشيف / اخبار الرياضه

تأجيل مباراة إف سى مصر وأسوان فى الدورى 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة إف سى مصر وأسوان فى الدورى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة إف سى مصر مع أسوان بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بدلا من اليوم.

وأخطر مسئولو المسابقات ناديى إف سى مصر وأسوان بتأجيل اللقاء وإقامته باستاد الكلية الحربية غداً.

Advertisements

وكان إف سى مصر قد افتتح رحلته بالدورى الممتاز بالخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، كما خسر أيضاً فريق أسوان من منافسه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

من جانبه طالب عبد الناصر محمد، المدير الفنى لإف سى مصر، لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبناء الجنوب فى محاولة لإصلاح هزيمة الجولة الافتتاحية لضمان الهروب من دوامة النتائج السيئة مبكراً متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى أحمد  يوسف وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا والكينى نياكيا وطه عادل والبرازيلي إيجور وعصام ثروت.

على الجانب الآخر، شدد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، على لاعبيه ضرورة العودة للتركيز واللعب بجدية رافضاً التهاون من أى لاعب لتقديم بصمة جيدة للمسابقة والابتعاد عن دوامة الخسائر فى بداية رحلة الممتاز ويتسلح ممثل الصعيد فى لقاء الليلة بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وعلى رأسها أحمد عبد الظاهر وشهاب الدين أحمد ثنائى الاهلى السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة إف سى مصر وأسوان فى الدورى 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا