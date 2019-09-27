شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يصرف جزءاً من مستحقاته لدى الأهلي بعد العودة من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، جزءاً من مستحقاته لدى النادى خلال وجوده فى القلعة الحمراء أمس، الخميس، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته تمهيداً لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل مؤمن زكريا على جزء من مستحقاته أمس، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وينتظر مؤمن زكريا رد الأطباء فى ألمانيا لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأطباء طالبوه بالعديد من الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل خلال تواجده فى ألمانيا وهو ما فعله.

وأكد مؤمن زكريا أنه أجرى العديد من التحاليل فى ألمانيا وينتظر رد الأطباء الذى يحسم موقفه بشأن توقيت العودة إلى ألمانيا، موضحاً أنه سيتابع حالته مع الأطباء فى ألمانيا فقط وينتظر التقرير الذى على إثره ستحسم كافة الأمور.