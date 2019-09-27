شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكرر الاسماعيلي سيناريو الكويت أمام بطل ليبيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي اليوم فريق الاسماعيلي وأهلي بني غازي بطل ليبيا في ذهاب دور ال ٣٢ بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

و يصادف الخليج 365 والعشرون من سبتمبر لقاء العودة بنفس الدوروالبطولة بمسماها القديم "كأس زايد" بين الإسماعيلي والكويت الكويتي حيث فاز الإسماعيلي في لقاء الذهاب "بفارق هدفين أيضا" لكريستوفر ميندوجا و محمد الشامي تحت قيادة الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني آن ذاك.

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و في لقاء العودة نجح الفريق الكويتي في التقدم بهدفين لفهد الهاجري و جمعه سعيد و امتدت المباراه لضربات الجزاء الترجيحية و نجح الإسماعيلي في الصعود للدور التالي بعد تصدي حارسه عصام الحضري لركلتي جزاء.

قدم الإسماعيلي خلال المباراة أداء غير مقنع تحت قيادة المدير الفني المؤقت محمد محسن أبو جريشة بعد رحيل مضوي قبل المباراة بأربعة أيام.

و ينتظر عشاق الدراويش تلك المواجهة التي يعتبرها الجميع عنق الزجاجة و ستحدد بشكل كبير مسار الفريق هذا الموسم فهل سيحسم لاعبوه النتيجة منذ البداية ام سيكرر الدراويش سيناريو السابع و العشرون من سبتمبر؟