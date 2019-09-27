شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد على هنا جودة معجزة تنس الطاولة:كنت هبعتلك مكة بس قبلت التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف يفربول الإنجليزى، مع هنا جودة لاعبة فريق تنس الطاولة بالأهلى والتى صرحت برغبتها فى اللعب مع نجم ليفربول الإنجليزى بعد تتويجها ببطولة الجمهورية للسيدات.

وقالت هنا جودة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على تويتر ضاحكاً، "طب أبعتلك مكه تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وتوجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، بلقب بطولة الجمهورية للسيدات بعد التغلب على فرح عبد العزيز لاعبة فريق طاولة الزمالك ذات الـ 27 عاما، لتكون أول لاعبة تخوض منافسات مع لاعبات أكبر منها سنا، وتتوج بلقب السيدات.

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وحققت هنا جودة اللقب ليضاف إلى رصيدها من البطولات التى تم تحقيها خلال السنوات الماضية رغم سنها الصغير.

هنا جودة فى عامها الحادى عشر، وتلعب منافسات تحت 12 سنة، استطاعت التغلب فى منافسات المراحل المختلفة تحت 15 وتحت 18 والسيدات، حتى توجت بلقب بطولة الجمهورية.



محمد صلاح وهنا جودة



