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سوبر كورة.. خلطة "فايلر" مع الأهلى × 24 يوما.. مغامرة ناجحة بالخط الأمامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علامات "استفهام" تشغل بال جماهير النادى الأهلى وعشاقه فى الوطن العربى حول طريقة أداء السويسرى رينيه فايلر مع القلعة الحمراء منذ تنصيبه مديراً فنياً فى 2 سبتمبر الجارى، خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل منصبه على خلفية خروج الفريق من كأس مصر.

فايلر منح الفرصة الأولى للجميع فى المباريات وطبق سياسة التدوير من أجل رؤية أكبر قدر من اللاعبين قبل تثبيت التشكيل وقام بالتغيير فى أضيق الحدود.

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واستهل فايلر مشواره مع الأهلى بمواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا واستطاع الفوز بهدفين دون رد خارج الديار وبعدها واجه الزمالك على ملعب برج الهرب وانتزع منه لقب السوبر عن جدارة واستحقاق.

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