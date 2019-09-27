شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان محسن والإصابات علاقة حب من طرف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطارده لعنة الإصابات، وتأبى أن تترك له مجالاً للتألق حتى صنعت معه علاقة من طرف واحد ، فهو دائماً يرفض نغمة الاستسلام ويتسلح بالإصرار والعزيمة .. إنه مروان محسن مهاجم الأهلى الذى تأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهر ونصف الإصابة اللعينة التى ألمت به، ودفعته لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر فى عظام الوجه والفك العلوى، خلال مشاركته فى مباراة سموحة التى انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز.

ويحتاج مروان محسن لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة فى التدريبات بشكل تدريجى، على أن يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.

و عانى مروان محسن من الإصابات القاسية منذ أن ذاع صيته كرأس حربة واعد مع بداية مشواره الكروى فى فريق بتروجيت، والتى كانت تقف دائماً حائلاً بينه وبين تحقيق الإنجازات.

فلقد أصيب مروان محسن في 2012 بفيروس الالتهاب الكبدي، سي، أثناء لعبه بقميص فريق بتروجت، وغاب على إثره عن الملاعب لمدة 3 شهور ، واختفى مروان عن الساحة بعد تألقه بشكل لافت مع الفريق البترولي والمنتخب الوطني، وخضع للعديد من الفحوصات والعلاج حتى تعافى بشكل نهائي من الفيروس.

وبعد أن انضم مروان محسن لصفوف النادي الأهلي في صيف 2016 قادمًا من نادي الإسماعيلي، افتتح مسيرته مع الأحمر بإصابة في الحوض، ولكنه نجح فى التغلب عليها ثم لاحقته الإصابة فى عضلات الأرجل والظهر على فترات متباعدة .

وحصل محسن على فرصته مع المنتخب الوطني بالمشاركة أساسيًا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون، وتصفيات المونديال، ثم شارك في البطولة الإفريقية مع الفراعنة، لكنه لم ينجح في هز شباك الفرق التي لعب أمامها، حتى تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة المنتخب الوطني أمام المغرب في ربع نهائي البطولة ، وعاد للمشاركة مع الاهلى بعد عام من الغياب .

لعب مروان محسن 184 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 12.083 دقيقة سجل 47 هدف وصنع 19 هدف وتلقى 35 كارت أصفر ولم يطرد

فيما لعب مع الاهلى 52 مباراة بإجمالى 2.799 دقيقة سجل 13 هدفا وصنع 5 وتلقى 10 كروت صفراء .

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العريس مروان محسن



لحظة احتفال مروان محسن بالاهداف



مروان محسن فى الجيم



مروان محسن فى حفل زفافه



مروان محسن فى لحظة استجمام



مروان محسن مع الفراعنة



مروان محسن مع الكينج