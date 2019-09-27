شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يصرف جزءا من مستحقاته المالية لدى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب وحصل زكريا على جزء من مستحقاته أمس كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى المانيا للخضوع لفحوصات والأشعة.
وينتظر زكريا رد الأطباء فى ألمانيا لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأطباء طالبوه بالعديد من الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل خلال تواجده فى ألمانيا وهو ما فعله.
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