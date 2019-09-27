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مؤمن زكريا يصرف جزءا من مستحقاته المالية لدى الأهلي...

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جدة - عمرو شويل صرف مسؤلوا النادي الأهلي لمؤمن زكريا لاعب الأهلي  جزء من مستحقاته لدى النادي خلال تواجده في القلعة الحمراء أمس ، الخميس حيث ظهر اللاعب في  الأهلي أمس بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته تمهيداً لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا. 

 

وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب وحصل زكريا على جزء من مستحقاته أمس كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى المانيا للخضوع لفحوصات والأشعة.

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وينتظر زكريا رد الأطباء فى ألمانيا لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأطباء طالبوه بالعديد من الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل خلال تواجده فى ألمانيا وهو ما فعله.

 

وأكد مؤمن زكريا أنه أجرى العديد من التحاليل فى ألمانيا وينتظر رد الأطباء الذى يحسم موقفه بشأن توقيت العودة إلي ألمانيا، موضحاً أنه سيتابع حالته مع الأطباء فى ألمانيا فقط وينتظر التقرير الذى على إثره ستحسم كافة الأمور.
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