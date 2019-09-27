شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر سفر جينيراسيون فوت إلى برج العرب لحسم أزمة الموقعة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المصدر، أنه يتم التواصل مع الفريق السنغالى بشأن نقل معسكر الفريق إلى برج العرب، وذلك للتأكد من حل الأزمة والتأكد من موافقة فريق جينيراسيون فوت على نقل المباراة، خاصة بعدما تمسكوا في الساعات الماضية بإقامة اللقاء غدا في بتروسبورت وفقا لما هو محدد له مسبقا قبل أن يتم التواصل مع الكاف لحل الأزمة وهو ما ينتظر مسئولي الأبيض إنهاءه بصورة رسمية في الساعات الجارية.
وكانت الساعات الماضية، قد شهدت أزمة بشأن تحديد ملعب وموعد مباراة الزمالك وبطل السنغال فى ظل رفض مسئولى جينيراسيون فوت نقل المباراة إلى برج العرب قبل تأكيدات مرتضي منصور رئيس النادي الأبيض بوجود انفراجة في تلك الأزمة.
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