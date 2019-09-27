تأجيل مباراة اف سي وأسوان .. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة اف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بدلا من اليوم.

أخطر مسئولو المسابقات ناديي إف سي مصر و أسوان بتأجيل اللقاء و إقامته باستاد الكلية الحربية غداً.

كان اف سى مصر قد افتتح رحلته بالدوري الممتاز بالخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد كما خسر أيضاً فريق أسوان من منافسه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

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من جانبه طالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لإف سى مصر لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام أبناء الجنوب فى محاولة لإصلاح هزيمة الجولة الإفتتاحية لضمان الهروب من دوامة النتائج السيئة مبكراً متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى أحمد يوسف و أحمد عبد الموجود و أحمد سعيد أوكا و الكيني نياكيا و طه عادل و البرازيلي ايجور و عصام ثروت.

على الجانب الأخر ، شدد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على لاعبيه ضرورة العودة للتركيز واللعب بجدية رافضاً التهاون من أى لاعب لتقديم بصمة جيدة للمسابقة والابتعاد عن دوامة الخسائر فى بداية رحلة الممتاز ويتسلح ممثل الصعيد فى لقاء الليلة بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وعلى رأسها أحمد عبد الظاهر وشهاب الدين أحمد ثنائى الاهلى السابق.