شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد أهلي بني غازى.. هل يكرر الدراويش سيناريو الكويت الكويتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الاسماعيلي و أهلي بني غازي بطل ليبيا اليوم في ذهاب دور الـ ٣٢ بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب وكان قد انتهى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بفوز الإسماعيلي برباعية مقابل هدفين .

ويصادف اليوم السابع والعشرون من سبتمبر لقاء العودة بنفس الدور والبطولة بمسماها القديم "كأس زايد" بين الإسماعيلي والكويت الكويتي، حيث فاز الإسماعيلي في لقاء الذهاب "بفارق هدفين أيضا" بهدفين نظيفين لكريستوفر ميندوجا و محمد الشامي تحت قيادة الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني آن ذاك.

وفي لقاء العودة نجح الفريق الكويتي في التقدم بهدفين لفهد الهاجري و جمعه سعيد وامتدت المباراه لضربات الجزاء الترجيحية ونجح الإسماعيلي في الصعود للدورالتالي بعد تصدي حارسه عصام الحضري لركلتي جزاء .

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وقدم الإسماعيلي خلال المباراة أداءا غير مقنعا تحت قيادة المدير الفني المؤقت محمد محسن أبو جريشة بعد رحيل مضوي قبل المباراة بأربعة أيام.

وينتظر عشاق الدراويش تلك المواجهة التي يعتبرها الجميع عنق الزجاجة و ستحدد بشكل كبير مسار الفريق هذا الموسم فهل سيحسم لاعبوه النتيجة منذ البداية ام سيكرر الدراويش سيناريو السابع و العشرون من سبتمبر؟.