شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي ونور الطيب يتأهلان لربع نهائي سان فرانسيسكو للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الخامسة عالميا، إلى الدور ربع النهائي ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو للاسكواش المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجاري. وفازت الوليلي على منافستها أوليفيا بلاتشفورد بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 11-5. فيما فازت نور الطيب على منافستها هولي نوجتون بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 16 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-7. Advertisements بينما ودعت سلمى هاني البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام منافستها تيسني إيفانودز بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8 . وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي ثاني بطولة في الموسم الجديد بعد بطولة الصين التي توج بها محمد الشوربجي ونور الطيب، كما تعد سان فرانسيسكو أول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رنيم الوليلي ونور الطيب يتأهلان لربع نهائي سان فرانسيسكو للإسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.