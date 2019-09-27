شكرا لقرائتكم الزمالك يطرح تذاكر مباراة جينيراسيون فوت السنغالى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطرح مسئولو الزمالك تذاكر مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثانية من ظهر اليوم الجمعة، وذلك فى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، فى ظل حرص مسئولى الأبيض على حضور الجماهير لمساندة الفريق فى مباراة إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد هُزم فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد لاديوار بالسنغال ويحتاج الأبيض إلي تحقيق الفوز بأي نتيجة مع الحفاظ علي نظافة الشباك لضمان التأهل بدون حسابات للصعود إلي دور المجموعات.

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كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد وجود انفراجة في أزمة نقل المباراة إلى ستاد برج العرب، لتقام يوم الأحد المقبل، بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية، فى ظل رفض مسئولى جينيراسيون فوت نقل المباراة والتمسك بإقامتها فى موعدها المحدد سابقا يوم السبت على ستاد بتروسبورت.