شكرا لقرائتكم الزمالك يطرح تذاكر مباراة جينيراسيون فوت السنغالى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الزمالك قد هُزم فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد لاديوار بالسنغال ويحتاج الأبيض إلي تحقيق الفوز بأي نتيجة مع الحفاظ علي نظافة الشباك لضمان التأهل بدون حسابات للصعود إلي دور المجموعات.
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