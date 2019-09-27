شكرا لقرائتكم حسام البدرى يطالب بالإنفراد فى التعامل بملف محمد صلاح بالمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.
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