شكرا لقرائتكم حسام البدرى يطالب بالإنفراد فى التعامل بملف محمد صلاح بالمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بإخطاره بأي أمور تتعلق بمحمد صلاح نجم ليفربول و المنتخب ، سواء فنية أو إدارية وأنه من سيتعامل معه فى هذا الملف.

يأتى هذا القرار من قبل حسام البدري من أجل الإعتراف بنجومية صلاح وتسهيل مهمته فى التواجد فى معسكرات المنتخب كما يحدث مع نجوم العالم الأخريين فى منتخبات بلادهم.

عقد ظهر اليوم أمس الخميس، اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.