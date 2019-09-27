محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: هبعتلك «مكة» تلاعبك الأول

الموجز

قبل النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحدي هنا ودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي، والتي نجحت في التتويج مساء أمس بلقب بطولة الجمهورية .

وقالت هنا، في تصريح نشرته وسائل إعلامية، إنها تتمنى مواجهة محمد صلاح في مباراة تنس طاولة "ونشوف مين اللي هيكسب".

وعلّقت إحدى متابعات محمد صلاح على تويتر على تصريح "هنا"، حيث أشارت إلى نجم ليفربول في تعليقها قائلة: "بيندهوا عليك".

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ورد محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي".

وتوّجت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي بلقب بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب فوزها على فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك.

وحققت هنا التي تبلغ 12 عاما الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك البالغة 27 عاما بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.