وصول اللاعب نيمار إلى برشلونة

سيقوم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا بالوصول إلى مدينة برشلونة وذلك في صباح يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، ومن الجدير بالذكر أن قام مصدر موثوق الثقة بتحديد سبب وصول اللاعب لمدينة برشلونة.

حيث آتى اللاعب مدينة برشلونة لكي يقوم بحضور المحاكمة بينه وبين البارسا وذلك في صباح الغد من أجل مناقشة قضية استغلال اللاعب التسويقة عندما كان هذا اللاعب لاعباً شهيراً في صفوف هذا الفريق، حيث تم انعقاد هذه الجلسة بين الطرفين في المحكمة الوطنية في مدينة برشلونة، ومن الجدير بالذكر أن نيمار قام بمغادرة النادي قبل موسمين مقابل أن تم حصوله على مبلغ 222 مليون يورو.