محمد صلاح يقبل تحدي "معجزة الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبول تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة الأهلي لتنس الطاولة.

وكانت هنا جودة قالت أمس الخميس عبر قناة "الأهلي" إنها تريد مواجهة صلاح لنرى من سيفوز.

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ليرد صلاح على إحدى متابعيه التي نشرت الخبر وأشارت إليه عبر حسابه على تويتر مازحًا: "طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول".

وأضاف صاحب الـ27 عاما: "بس ماشي قبلت التحدي".

يُذكر أن هنا جودة (12 عاما) أصبحت حديث وسائل الإعلام بعد الإنجاز الذي حققته بالفوز على فرح عبد العزيز (27 عاما)، لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية إفريقيًا، والتتويج بلقب الجمهورية لتنس الطاولة.