الأهلى يفاضل بين أزارو وصلاح لقيادة الهجوم أمام كانو سبورت

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلى فى لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غداً السبت فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا لمنح الفرصة لبعض العناصر التى لم تشارك باستمرار وخاصة صالح جمعة صانع الألعاب وأيضاً المالى أليو ديانج ومحمود وحيد والحارس شريف إكرامي. باستمرار وخاصة صالح جمعة صانع الألعاب وأيضاً المالى أليو ديانج ومحمود وحيد والحارس شريف إكرامي. ويفاضل فايلر بين المهاجم المغربى وليد أزارو العائد من الإصابة المغربى وصلاح محسن الذى عقد معه المدرب السويسرى جلسة منفردة لتحفيزه لتقديم مستويات طيبة فى الفترة القادمة. جلسة منفردة لتحفيزه لتقديم مستويات طيبة فى الفترة القادمة. ويتجه الفريق اليوم الجمعة للإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة كانو سبورت . . ويمكث محمود متولى مدافع الفريق فى القاهرة لمواصلة العلاج الطبيعي، بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة الزمالك بالسوبر كما تم وضع برنامج تأهيلى للمهاجم مروان محسن.

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