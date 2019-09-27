الاهلي يفتح تحقيقاً فى تسريب القميص الجديد.. وفايلر يحتوى غضب البدلاء

فتح مسئولو النادى الأهلى التحقيق فى تسريب القميص الجديد الذى تم تصميمه بواسطة إحدى الشركات العالمية وهو ما تسبب فى أزمة بين الشركة والقلعة الحمراء كادت تتطور لتوقيع غرامة مالية لولا محادثات تدخل بها محمود الخطيب رئيس النادىمع مسئولى الشركة.
وفتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى التحقيق مع لاعبى الفريق الأحمر من أجل التعرف على من قام بتسريب القميص وتبين بالفعل أنه أحد اللاعبين وقامبالأمر بحسن نية ولكن تم توقيع عقوبة مالية ضده.
فى المقابل ، احتوى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى غضب لاعبيه البدلاء الذين لم يشاركوا فى المرحلة الماضية وعقد جلسة مع جميع اللاعبين وأكد أن الجميع سيحصل على فرصة لأنه يريد استكشاف قدرات الجميع والملعب سيكون الفيصل قبل تثبيت التشكيل.
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