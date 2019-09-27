اليوم.. نادى مصر يستدرج أسوان فى لقاء الجريحين

يستضيف نادى اف سى مصر بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفنى نظيره فريق أسوان فى الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز فى ظل رغبة كلا المديرين الفنيين فى تعويض الهزيمة التى تعرضا لها بالجولة الأولى حيث خسر أسوان أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف لهدفين وخسر نادى مصر أمام الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة.

وعقب مباراة الجولة الأولى دخل نادى مصر فى استعدادات جادة من أجل تصحيح الاخطاء حيث أكد عبدالناصر محمد المدير الفنى على صعوبة المباراة خاصة فى ظل تشابه ظروف

الفريقين الصاعدين حديثاً للدورى وأيضاً بعدما تلقى الهزيمة فى الجولة الأولى.

وقال «عبدالناصر» إنه حرص خلال الفترة الماضية على علاج الاخطاء التى ظهرت خلال مباراة الانتاج الحربى فى الجولة الأولى سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم خاصة أن أهداف الانتاج جاءت من أخطاء دفاعية فادحة الى جانب إهدار المهاجمين العديد من الفرص السهلة.

Advertisements

ومن المنتظر أن يخوض نادى مصر المباراة بتشكيل يضم: وليد توفيق فى حراسة المرمى، وعلاء عطا، وأحمد عبدالموجود، وأحمد سعيد أوكا، ومصطفى على كالوشا فى الدفاع، وهشام

عبدالحميد، ومؤمن إبراهيم، ومحمود توبة فى خط الوسط، وفى الهجوم كل من عمر حبشى، وويلس ألفيس، ورضا الويشى.

فى المقابل يسعى تماسيح النيل بقيادة مجدى عبدالعاطى الى تحقيق أول فوز فى الدورى بعد الهزيمة المفاجئة أمام مصر للمقاصة خاصة أن الفريق الأسوانى قدم مباراة قوية وكان قريباً من إدراك نقطة ثمينة فى بداية الدورى إلا أن خبرة المقاصة رجحت كفته.

وقال مجدى عبدالعاطى إن المباراة لن تكون سهلة خاصة أن نادى مصر تعرض للهزيمة فى أول مباراة ولكن لاعبو أسوان على قدر المسئولية ولديهم إصرار على تحقيق أول فوز فى الدورى أمام نادى مصر.

وينتظر أن يلعب أسوان المباراة بتشكيل يضم: مسعد عوض والحسينى سمير ومحمد جابر والسنجهاوى ومحمود نعيم وأحمد صغيرى وأحمد عامر وأحمد الشيخ وعبدالرحمن جبنه وحسن طارق وأحمد عبدالظاهر.