يعقد الاتحاد المصرى للطب الرياضى – تحت التأسيس - المؤتمر العلمى الثالث والعشرين بعنوان «الطب الرياضى ومنظومة كرة القدم»، اليوم الجمعة بأحد الفنادق .
ويرأس المؤتمر الدكتور محمد عراقى حسن رئيس الاتحاد، وتضم اللجنة المنظمة كلا من الدكتور على احمدرمضان المنسق العلمي، والدكتور جمال ضياء الدين مقرر المؤتمر ، وجمال سعد المستشار الاعلامي، والدكتور رامى الباز عضو اللجنة المنظمة ، والدكتورة منة رمضان عضو اللجنة المنظمة ، والدكتورة سارة البنا عضو اللجنة المنظمة ، ووحيد سيد عضو اللجنة المنظمة .
ويحاضر فى المؤتمر نخبة من الاطباء فى مقدمتهم فيصل زايد ومجدى الصباغ وماهر العسال ، وعدد من اساتذة التربية الرياضية والرياضيين منهم مسعد عويس وعمرو ابو المجد وفكرى صالح وربيع ياسين وشطة ومصطفى يونس وفتحى مبروك وطارق سليمان وفاروق عبد الوهاب .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. مؤتمر عن الطب الرياضى ومنظومة كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.