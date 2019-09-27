اليوم.. مؤتمر عن الطب الرياضى ومنظومة كرة القدم

يعقد الاتحاد المصرى للطب الرياضى – تحت التأسيس - المؤتمر العلمى الثالث والعشرين بعنوان «الطب الرياضى ومنظومة كرة القدم»، اليوم الجمعة بأحد الفنادق .

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد عراقى حسن رئيس الاتحاد، وتضم اللجنة المنظمة كلا من الدكتور على احمد

رمضان المنسق العلمي، والدكتور جمال ضياء الدين مقرر المؤتمر ، وجمال سعد المستشار الاعلامي، والدكتور رامى الباز عضو اللجنة المنظمة ، والدكتورة منة رمضان عضو اللجنة المنظمة ، والدكتورة سارة البنا عضو اللجنة المنظمة ، ووحيد سيد عضو اللجنة المنظمة .

ويحاضر فى المؤتمر نخبة من الاطباء فى مقدمتهم فيصل زايد ومجدى الصباغ وماهر العسال ، وعدد من اساتذة التربية الرياضية والرياضيين منهم مسعد عويس وعمرو ابو المجد وفكرى صالح وربيع ياسين وشطة ومصطفى يونس وفتحى مبروك وطارق سليمان وفاروق عبد الوهاب .