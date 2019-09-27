الفيوم يلتقي نجوم المستقبل وأبوكساه استعدادًا للألمونيوم في الممتاز ب

يستعد فريق نادى محافظة الفيوم، لانطلاق مباريات الدورى الممتاز ب، والتى ستبدأ فى 20 اكتوبر القادم ويلتقى الفريق فى الاسبوع الاول بفريق الالمونيوم على ملعب الاسيوطى .صرح بذلك خالد محمود المدير الادارى للفريق. كان الجهاز الفنى بقيادة الكابتن محمد محسن أبو جريشة، قد قرر اقامة مباراتين وديتين خلال الاسبوع القادم مع فريقيى ابوكساه بالفيوم ونجوم المستقبل بالقاهرة اقامة مباراتين وديتين خلال الاسبوع القادم مع فريقيى ابوكساه بالفيوم ونجوم المستقبل بالقاهرة كما لعب الفريق مباراة ودية الخميس مع فريق الواسطى بملعب الاسيوطى وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين احرزهما جابر جابر وعلى عبد الله فى الشوط الثانى من المباراة. الله فى الشوط الثانى من المباراة. وخلال المباراة اشرك الجهاز الفنى جميع اللاعبين حتى يمكن للكابتن محمد محسن ابو جريشة المدير الفنى والذى تولى المهمة الاسبوع الماضى خلفا للكابتن حسين عبد اللطيف بعد اختياره مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية رؤية جميع اللاعبين فى احتكاك مع فريق اخر فى مباراة ودية والاطمئنان على مستواهم الفنى والبدنى . Advertisements

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