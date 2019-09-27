رياضة | قائد ريال مدريد السابق يكشف حقيقة فشل زيدان مع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ريال مدريد السابق يكشف حقيقة فشل زيدان مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن فشل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في فترة تدريبه الثانية، وفقًا لتصريحات لاعبه السابق.

وقال جوتي في تصريحاته الإعلامية ردًا على سؤاله عن رؤيته لزيدان كمدرب: "لا أحد يستطيع أن يفعل ما فعله زيدان كمدرب لريال مدريد، فمن الصعب أن تقود الفريق بمرحلتين بنفس المستوى، ولذلك مستوى الفريق يومًا بعد الآخر".

وعلق جوتي على سؤاله عن إمكانية تدريب ريال مدريد قائلًا: "لا أسعى لأن أصبح خليفة زيدان كمدرب لريال مدريد، لكن حلمي هو أن أصبح مدرب فقط ولا شيء آخر".

أخبار سارة لزيدان بعودة المصابين

استعاد ريال مدريد خدمات الثنائي الإسباني إيسكو، والكرواتي لوكا مودريتش بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، وغاب إيسكو عن المباريات منذ بداية الموسم لمعاناته من الإصابة على مستوى العضلات، بينما كان لوكا مودريتش قد تعرض لإصابة بالغة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضي، على مستوى العضلة الخلفية.