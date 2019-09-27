رياضة | قريباً.. الأهلي وريال مدريد وجها لوجه في سانتياجو برنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريباً.. الأهلي وريال مدريد وجها لوجه في سانتياجو برنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في أسبانيا والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، بالأمس اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.

الريال يوافق على مواجهة الأهلي في مدريد

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شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياجو بيرنابيو، كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ.

واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالإقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة .