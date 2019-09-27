رياضة | بالصور.. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة طفلة تنس الطاولة المعجزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة طفلة تنس الطاولة المعجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، على قبول تحدي هنا جودة لاعبة تنس الطاولة في النادي الأهلي وصاحبة الـ12 عاما، والتي نجحت في تحقيق لقب بطولة الجمهورية للسيدات بعد الفوز على لاعبة الزمالك فرح المصنفة الثانية في إفريقيا وصاحبة الـ27 عاما.

وكانت هنا قد طلبت مواجهة محمد صلاح في مباراة تنس طاولة، قائلة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح وسنرى من سيفوز".

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لتكتب إحدى متابعات صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تعليقا على تحدي هنا جودة: "بيندهوا عليك".

ليرد محمد صلاح عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي".

يذكر أن هنا جودة نالت لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك البالغة 27 عاما، بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.