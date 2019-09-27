رياضة | صراع سعودي قطري على استضافة السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع سعودي قطري على استضافة السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على اشتعال الصراع على إستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني بين السعودية وقطر، في شهر يناير المقبل، والتي سبق إقامتها منذ عامين في بلاد المغرب، لتخرج عن دولة المغرب للعام الثاني على التوالي، ليتوج بها في ذلك العام على حساب نادي إشبيلية.

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اقترب من حسم مصير مكان إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في الشهور المقبلة، حيث إن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، يمتلك خمسة عروض لإستضافة السوبر من دول الولايات المُتحدة الأمريكية، والهند، والصين، وقطر والسعودية.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن روبياليس، سيقوم باتخاذ قرار نهائي خلال الفترة القادمة، مؤكدة على شدةالمنافسة بين قطر والسعودية، فهما الأقرب لحسم الصراع، في إنتظار القرار النهائي من الاتحاد الإسباني في الأيام المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني القادمة، ستقام بنظام جديد، على أن يضم 4 أندية تشارك في البطولة بدلًا من إقامتها بين بطل الدوري والكأس فقط، حيث ستقام هذه النسخة بين بطل الدوري الإسباني والوصيف، والفائز بكأس الملك الإسباني والوصيف.