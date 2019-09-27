رياضة | موعد مباراة الأهلي والنصر بث مباشر اليوم 27 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة الأهلي ضد النصر مباشر عبر KSA SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والنصر بث مباشر اليوم 27 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة الأهلي ضد النصر مباشر عبر KSA SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي نظيره النصر، في المباراة النارية المرتقبة بينهما، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية ، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي والنصر

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره النصر، في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر

يترقب عشاق الكرة العربية بشكل عام، والسعودية خاصة، إذاعة المباراة النارية في قمة مباريات الجولة الخامسة بين الأهلي والنصر حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1، بتعليق جعفر الصليح، كما تذاع أيضًا عبر قناة KSA SPORT HD 3، بتعليق عبدالله الحربي.

هدف كلا الفريقين من مباراة الأهلي ضد النصر

يسعى صالح المحمدي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الصعبة أمام حامل لقب النسخة الماضية لبطولة الدوري، بينما يسعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد في بطولة الدوري.

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نتائج مباريات الأهلي والنصر في الدوري

حقق النصر فوزه الأول في بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي أمام ضمك بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وتغلب في الجولة الثانية على مضيفه الفتح، بهدف نظيف، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ليواصل نتائجه السلبية بتعرضه للخسارة الأولى أمام ضيفه الحزم، بهدف نظيف في الجولة الرابعة.

بينما سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام العدالة، بينما حقق فوزه الأول في البطولة بالجولة الثانية بالتغلب على مضيفه الإتفاق هدفين مقابل هدف، قبل أن يتعرض لخسارته الأولى أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة، ليستعيد نغمة الإنتصارات من جديد في الجولة الرابعة بانتصاراه على الفتح بهدفين دون رد.

ترتيب الأهلي والنصر في الدوري

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، بينما يحتل النصر المركز الخامس بنفس الرصيد، ومتأخرًا عن الترقي بفارق الأهداف.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الأهلي ضد النصر

نجح النصر في تحقيق الفوز على مضيفه الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينمها في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي.