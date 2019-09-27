شكرا لقرائتكم خبر عن «علاء» ينتظم في تدريبات الزمالك.. و«عبدالغني» و«زيزو» يواصلان التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، أمس الخميس، وذلك عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، استعدادًا للمواجهة الأفريقية المقبلة أمام بطل السنغال.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي، مساء الأحد المقبل، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى المدافع محمد عبدالغني، ومحمود عبدالعزيز، لاعب الوسط، تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي، على هامش تدريبات الفريق المقامة حالياً، وذلك في ظل معاناة «عبدالغني» من إصابة بالخلفية تعرض لها بلقاء الأهلي في السوبر المصري، و«زيزو» في القدم.