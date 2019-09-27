شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو للاعبي الزمالك: عليكم مواصلة العمل بقوة.. أريد الأفضل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه رسائل قوية للاعبين أثناء أداء التدريبات، مساء الخميس.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال ميتشو للاعبيه: «عليكم مواصلة العمل بقوة، استمروا.. أريد الافضل.. اعملوا بإتقان كما تعملون دائمًا”.
ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، مساء الأحد المقبل، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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