شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر لـ«كانو سبورت» في الإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره في الإسكندرية، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وهو ما يسهل مهمته في مباراة الإياب، وحسم الصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة كانو سبورت، الأربعاء، حيث خاض الفريق مرانه على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على سموحة في الدوري العام.