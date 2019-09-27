شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بودية تجمع الأهلي وريـال مدريد في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد وفد النادي الأهلي الذي يضم المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي، والمتواجد حاليًا في إسبانيا للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، اجتماعًا مع بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد، ورئيس الجامعة، بمكتب الأخير.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، حيث شرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار، وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها تطوير ملعبه الحالي سانتياجو بيرنابيو.

كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال، يتم تحديدها في وقت لاحق، على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ، واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد، ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة.

واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة، ولبى «مرتجي» و«سراج» دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الإسباني.