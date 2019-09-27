شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن "شقة" لـ ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى، على "شقة" فى محيط منطقة المهندسين والدقى، وبالقرب من مقر النادى ليسكن بها الصربى ميلوتين سيريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من أجل توفير المقابل المادى الضخم الذى يتحمله النادى نظير إقامة المدير الفنى فى أحد الفنادق الضخمة.

ويعد ملف "شقة" ميتشو صداع فى رأس مجلس إدارة الزمالك التى مازالت تبحث عن "شقة" مناسبة لإقامة الخواجة الصربى بها، لاسيما وإنه تم عرض أكثر من وحدة سكنية على المدير الفنى إلا إنه رفض الاقامة بها، لتستمر الإدارة فى البحث عن شقة "إيجار" تناسب الخواجة، للإقامة بها وتوفير المقابل المادى الذى يتم سداده نظير إقامته بالفندق.