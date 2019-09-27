شكرا لقرائتكم محمد ومروان الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلون لربع نهائي سان فرانسيسكو للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز طارق مؤمن لاعب الجزيرة على منافسه سيزار سالازار بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجتهما كالتالي: 11-5, 11-6 .
فيما ودع مصطفى عسل لاعب الأهلي البطولة من دور ال 16 عقب خسارته أمام منافسه جويل ماكين بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9 .
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