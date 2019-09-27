محمد ومروان الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلون لربع نهائي سان فرانسيسكو للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل الثلاثى المصري الشقيقين محمد ومروان الشوربجي وطارق مؤمن المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي لبطولة "اوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجاري. وفاز محمد الشوربجي، على منافسه ماثيو كاستاجنيت بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7. فيما تغلب مروان الشوربجي على مواطنه كريم علي فتحي لاعب الأهلي بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجتهما كالتالي: 11-4, 11-9. Advertisements وفاز طارق مؤمن لاعب الجزيرة على منافسه سيزار سالازار بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجتهما كالتالي: 11-5, 11-6 . فيما ودع مصطفى عسل لاعب الأهلي البطولة من دور ال 16 عقب خسارته أمام منافسه جويل ماكين بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9 . وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي ثاني بطولة في الموسم الجديد بعد بطولة الصين التي توج بها محمد الشوربجي ونور الطيب، كما تعد سان فرانسيسكو أول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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