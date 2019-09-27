شكرا لقرائتكم تعرف على نصائح أدهم السلحدار لنجوم الإسماعيلى لحسم مواجهة الأهلي الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى جلسة مع اللاعبين استعدادا لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى اليوم الجمعة ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية البطولات.

أول النصائح تمثلت فى ضرورة الالتزام بالهدوء وتجنب الاحتفاظ الزائد بالكرة وهو ما يمنح المنافس فرصة أكبر للحصول عليها.

ثانى النصائح كانت حول أهمية الضغط المبكر على المنافس لتجنب حصوله على أية فرص خطيرة تسهم فى عودته للمباراة.

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آخر النصائح شملت بضرورة ترابط الخطوط والتمرير السليم من أجل نقل الضغط على المنافس ونيل تأشيرة الصعود لدور الــ16 بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بني غازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.