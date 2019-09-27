شكرا لقرائتكم تعرف على نصائح أدهم السلحدار لنجوم الإسماعيلى لحسم مواجهة الأهلي الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أول النصائح تمثلت فى ضرورة الالتزام بالهدوء وتجنب الاحتفاظ الزائد بالكرة وهو ما يمنح المنافس فرصة أكبر للحصول عليها.
ثانى النصائح كانت حول أهمية الضغط المبكر على المنافس لتجنب حصوله على أية فرص خطيرة تسهم فى عودته للمباراة.
آخر النصائح شملت بضرورة ترابط الخطوط والتمرير السليم من أجل نقل الضغط على المنافس ونيل تأشيرة الصعود لدور الــ16 بالبطولة.
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